В Санкт-Петербурге прошел автопробег в рамках акции «Бессмертный полк»

В Санкт-Петербурге прошел автопробег ретроавтомобилей, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонна отправилась в путь от Московского шоссе. Во главе — легендарный ГАЗ-М1 с флагом «Бессмертного полка России». За ним проехали ГАЗ-67, ГАЗ-69, американский «Уиллис», поставлявшийся по ленд-лизу, а завершил шествие грузовик ЗИС 5-В, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Эти автопробеги давно стали нашей доброй традицией. Мы участвуем каждый год — это не просто хобби, а важная часть нашей жизни», — рассказал водитель ЗИС 5-В и командир военно-патриотического клуба «Штрафбат» Григорий Кудрявцев.

По пути участники сделали остановку у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Финальной точкой маршрута стала стрелка Васильевского острова, где проходит праздничная программа.

4 мая акция «Бессмертный полк» также прошла на территории посольства России в Анкаре. В ней принял участие посол РФ в Турции Алексей Ерхов.