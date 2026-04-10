сегодня в 16:04

В Рузском округе ремонтируют объездную дорогу в Тучкове

Капитальный ремонт объездной дороги для грузового транспорта продолжается в западной части поселка Тучково Рузского округа. Глава округа Александр Горбылев проверил ход работ и обозначил сроки завершения участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Горбылев провел выездное совещание на объекте капитального ремонта объездной дороги протяженностью 3,14 км. Проект реализуется поэтапно и охватывает несколько участков.

На участке №1 длиной 0,18 км и на участке №3 протяженностью 1,5 км основные дорожно-строительные работы уже завершены. Аналогичная ситуация на участке №5 длиной 0,67 км. Организацию дорожного движения на этих отрезках планируют выполнить до сентября 2026 года.

На участке №2 протяженностью 1,48 км продолжаются активные работы. Полностью завершить их планируется также к сентябрю 2026 года.

«Приоритетами остаются качественный ремонт, соблюдение сроков и создание комфортной транспортной инфраструктуры. Администрация контролирует реализацию всех дорожных проектов», — отметил Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.