В России взлетит стоимость ремонта китайских автомобилей

SHOT: ремонт китайских машин подорожает в 2 раза к концу года

К концу текущего года стоимость ремонта китайских автомобилей в России вырастет вдвое. Из-за повышения утильсбора некоторые запчасти для машин из Поднебесной придется заказывать и привозить индивидуально, сообщает SHOT .

Эксперты утверждают, что причиной роста цен является увеличение утильсбора, который касается как физических, так и юридических лиц. Если автомобиль не локализован в России, его стоимость может вырасти на миллионы рублей, что делает его ввоз экономически нецелесообразным. В результате китайские автопроизводители, вероятно, покинут российский рынок. Отсутствие автомобилей приведет к прекращению централизованных поставок запчастей.

Также исчезнут склады для гарантийного сервисного обслуживания, а поиск запчастей станет более сложным, требуя индивидуального заказа для каждого случая.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, стоимость простых «расходников» увеличится на 20%, а кузовные детали могут стать дефицитом, что может привести к удвоению их цены.

В зоне повышенного риска находятся автомобили, которые были ввезены частными лицами или реализованы дистрибьюторами в ограниченных объемах: Zeekr, BYD, Avatr, Denza, Ora, Oting, Xiaomi, VGV и Rox.

