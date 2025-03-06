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В России установили скидку 50% на билеты для детей в поездах дальнего следования

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести для детей в возрасте от десяти до 18 лет 50-процентную скидку на билеты на поездах дальнего следования, сообщается на официальном портале правовой информации.

Это касается путешествий на поездах дальнего следования, кроме скоростных.

Льгота будет распространяться на проезд в плацкарте, общих вагонах и в вагонах второго и третьего классов в электропоездах и дизельпоездах.

В настоящее время льгота предоставляется только школьникам с сентября по май при наличии справки из учебного заведения.

Ранее сообщалось, что пассажиры РЖД с детьми теперь смогут путешествовать со скидкой 15% в купейных вагонах.