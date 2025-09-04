В России стартовал детский месячник «Уступи дорогу поездам!»

Детский месячник «Уступи дорогу поездам!» пройдет на сети ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября. Мероприятия для детей и подростков направлены на снижение риска травмирования в зоне движения поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Месячник формирует у несовершеннолетних культуру безопасного поведения на объектах железной дороги. Мероприятия проведут совместно с Главным управлением на транспорте МВД России.

Среди населения будут раздавать буклеты о правилах поведения на объектах ж/д транспорта. Для учащихся организуют встречи и открытые уроки с преподавателями и представителями РЖД, а также органов власти, для взрослых — родительские собрания с раздачей памяток.

Будут проведены информационно-образовательные мероприятия (викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, квесты, показ видеороликов), в том числе для работы со школьниками могут привлечь студентов старших курсов профильных учебных заведений. Учеников сводят на экскурсии в музеи железнодорожного транспорта и линейных подразделений МВД России, на детские железные дороги.

В перечень мероприятий детского месячника также входят создание разделов о безопасности на ж/д транспорте на сайтах школ, проведение профилактических бесед с подростками, проявляющими интерес к экстремальной деятельности, мониторинг соцсетей и взаимодействие с правоохранительными органами и органами власти.