В России могут ужесточить правила проведения техосмотра

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МВД России предлагает ужесточить правила проведения техосмотра, пишет ТАСС со ссылкой на подготовленные предложения ведомства.

В пояснительной записке к документу содержится пункт об обязательные требования к тахометрам, которые контролируют режима работы водителей. .

Нововведение касается и требований к фотографий машин, передаваемых техническими экспертами в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

Ранее были случаи, когда в систему выгружались подмененные изображения, карты подписывались разными специалистами.

В документе также содержится требования к безопасности по содержанию железнодорожных переездов.