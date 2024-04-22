В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
МВД России предложило новые критерии проведения техосмотра автомобилей
МВД России предлагает ужесточить правила проведения техосмотра, пишет ТАСС со ссылкой на подготовленные предложения ведомства.
В пояснительной записке к документу содержится пункт об обязательные требования к тахометрам, которые контролируют режима работы водителей. .
Нововведение касается и требований к фотографий машин, передаваемых техническими экспертами в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.
Ранее были случаи, когда в систему выгружались подмененные изображения, карты подписывались разными специалистами.
В документе также содержится требования к безопасности по содержанию железнодорожных переездов.