В России дополнили перечень противопоказаний к вождению машины

В России вступил в силу дополненный перечень болезней, с которыми запрещено водить машину. Появились психические расстройства и аномалии цветового зрения, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ на сайте официального опубликования правовых актов.

В апреле правительство утвердило обновленный список медицинских показаний, противопоказаний, а также ограничения для вождения машины. В него попали общие расстройства психологического развития, среди которых аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Также были добавлены аномалии цветового зрения. Среди них частичная цветовая слепота, искаженное восприятие зеленого и красного цветов.

Ранее в России ужесточили правила перевозки детей. С 1 сентября запрещены бескаркасные кресла и адаптеры. Размер штрафа для физических лиц составит три тыс. рублей, а для юридических, среди которых и таксопарки, — до 100 тыс. рублей.