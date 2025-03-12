В Реутове за самокатчиками будут наблюдать видеокамеры

На пешеходных переходах Реутова для контроля действий самокатчиков установят видеокамеры, сообщили в пресс-службе округа.

В городском округе Реутов начался сезонный прокат самокатов. В этом году аренда самокатов будет осуществляться по новым правилам. Одно из них — возрастные ограничения. С этого года аренда электросамокатов доступна только с 18 лет. За нарушение установлен штраф в 100 000 рублей.

Для аренды электросамоката необходимо пройти верификацию пользователя на портале mos.ru. Это сделано для того, чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД. Без верификации пользователю будет доступен только тестовый период, который состоит из нескольких поездок.

Кроме этого, на территории всех парков Реутова скорость движения будет ограничена до 15 км/ч.

«Сейчас прорабатываем вопрос установки камер видеонаблюдения на пешеходных переходах города, чтобы фиксировать и пресекать нарушения», — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.