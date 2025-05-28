В Реутове рабочие приступили к реконструкции проспекта Мира

В городском округе Реутове продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог. На этой неделе специалисты приступили к работам на проспекте Мира — одной из главных улиц города. Протяженность реконструируемого участка составляет 2,4 км с общей площадью работ 28,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводятся в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья».

Ремонт предусматривает комплексное обновление инфраструктуры, включая замену более 1,5 тысячи погонных метров бордюрного камня и свыше 2 тыс. кв. м тротуарного покрытия. Кроме этого, вблизи дома № 51 будут организованы современные заездные карманы, что позволит оптимизировать работу общественного транспорта.

В рамках ремонта специалисты производят замену бортового камня — в общей сложности планируется обновить более 1,5 тысячи погонных метров. Параллельно рабочие заменят свыше 2 тыс. кв. м тротуарного покрытия. Кроме этого, вблизи дома № 51 будут организованы современные заездные карманы, что позволит оптимизировать работу общественного транспорта.

«Капитальный ремонт проспекта Мира имеет стратегическое значение для города. Результат работ позволит улучшить не только транспортную доступность, но и качество жизни жителей. Завершение ремонтных работ на этом участке запланировано на конец июня», — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов.

Всего в рамках программы в 2025 году в Реутове планируется отремонтировать 3,9 км дорожного покрытия общей площадью 44 тыс. кв. м. На улицах Дзержинского и Молодежной работы уже завершены.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.