В Раменском в рамках рейда «Нетрезвый водитель» проверили более 90 человек
Фото - © МКУ «Рамавтодор»
Сотрудники Госавтоинспекции, Рамавтодора и волонтеры провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Такие совместные акции регулярно проводятся для повышения безопасности на дорогах и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с нетрезвой ездой.
В ходе рейда инспекторы тщательно проверили водителей, уделяя особое внимание автомобилистам с подозрительным поведением. Параллельно с этим госавтоинспекторы проинформировали водителей о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет собой серьезную угрозу для жизни и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения.
В Раменском округе в октябре профилактический рейд «Нетрезвый водитель» проводят каждую субботу.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.