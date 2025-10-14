В Раменском в рамках рейда «Нетрезвый водитель» проверили более 90 человек

Такие совместные акции регулярно проводятся для повышения безопасности на дорогах и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с нетрезвой ездой.

В ходе рейда инспекторы тщательно проверили водителей, уделяя особое внимание автомобилистам с подозрительным поведением. Параллельно с этим госавтоинспекторы проинформировали водителей о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет собой серьезную угрозу для жизни и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

В Раменском округе в октябре профилактический рейд «Нетрезвый водитель» проводят каждую субботу.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.