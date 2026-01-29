сегодня в 06:22

В Раменском округе убирают от снега железнодорожные платформы

Специалисты подрядной организации приступили к уборке снега с железнодорожных платформ Раменского округа с первых минут движения электропоездов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сейчас мы чистим от наледи и снега платформу „Ипподром“ МЦД-3. В первую очередь открываем края для прохода пассажиров. Затем очищаем до конца и обрабатываем поверхность противогололедным реагентом», — пояснил представитель ООО «ТОП-СЕРВИС» Алексей Макеев.

Подрядчик уточнил, что работы идут одновременно и на других платформах и станциях МЦД-3.

Главной организацией, которая занимается обслуживанием этих объектов железной дороги, является АО «Центральная ППК».

