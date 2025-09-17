В Раменском округе строят подземный пешеходный переход у ж/д станции Быково

Переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, обеспечивая безопасный проход через железнодорожные пути МЦД-3. Протяженность подземного перехода составит около 50 м, и он будет оборудован с учетом потребностей маломобильных граждан. Рядом с переходом создадут пешеходную зону, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Подрядная организация уже завершила продавливание четырех секций туннеля длиной 8 метров. Данный метод применяется из-за близости действующих железнодорожных путей. На завершающей стадии находится диспетчерская станция, которая будет в режиме реального времени следить за ситуацией на Быковском путепроводе. Подрядчикам осталось установить 27 камер наружного видеонаблюдения, которые будут расположены на опорах освещения на протяжении всего путепровода.

Работы по строительству подземной части пешеходного перехода и диспетчерской путепровода будут завершены до конца текущего года.

Это большой социально значимый проект, который позволит жителям 4 населенных пунктов безопасно и беспрепятственно передвигаться через ж/д пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.