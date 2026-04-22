В Раменском округе открыли подземный переход у Быково

Подземный пешеходный переход между станциями Быково и Удельная открыли в Раменском округе Подмосковья на четыре месяца раньше срока. Объект соединил Южный проспект и улицу Интернациональную и улучшил доступность для более чем 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительство перехода через железнодорожные пути МЦД-3 завершено в полном объеме. Новый объект объединил две разобщенные части Быково и обеспечил безопасный маршрут для пешеходов в зоне интенсивного движения поездов. Ранее жители сталкивались с риском перехода путей в неположенном месте и трудностями для маломобильных граждан.

«Это очень важный инфраструктурный объект для Раменского округа: транспортная доступность улучшится для более чем 1,5 тысяч человек. Новый подземный переход устранил барьер и создал прямой и безопасный маршрут через железнодорожные пути МЦД-3», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность тоннельной части составила около 50 метров. Переход включает шесть секций: две построены открытым способом, еще четыре крупногабаритные секции смонтированы методом продавливания из-за близости действующих путей. Объект оборудован с учетом потребностей маломобильных граждан, рядом обустроена пешеходная зона.

Проект реализован в рамках строительства путепровода у платформы Быково, открытого в декабре 2024 года, и развития МЦД-3. Здесь также действует пункт управления обеспечением транспортной безопасности на Южном проспекте с круглосуточным мониторингом дорожной ситуации. Новый переход разгрузил улично-дорожную сеть и повысил безопасность движения поездов на Казанском направлении МЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.