В Раменском округе начали монтаж освещения в переходе у Удельной

Строители приступили к устройству внутреннего освещения и потолков в подземном переходе между станциями Быково и Удельная в Раменском округе. Общая готовность объекта превышает 80%, рабочее движение планируют открыть во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подземный пешеходный переход через железную дорогу соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Основные строительные работы уже завершены. Сейчас специалисты монтируют потолки и системы внутреннего освещения. Ежедневно на площадке задействованы более 60 рабочих и восемь единиц техники.

«Переход в высокой степени готовности, основные строительные работы здесь завершены в полном объеме. Сейчас строители приступили к устройству потолков и устройству внутреннего освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Согласно государственному контракту, полностью завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года, однако открыть рабочее движение намерены раньше — во втором квартале. Протяженность тоннельной части составит около 50 метров. Переход оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан, рядом обустроят пешеходную зону.

Объект строят в рамках проекта путепровода в районе платформы Быково, связанного с развитием МЦД-3. В декабре 2024 года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и улицу Леволинейную. Это позволило разгрузить улично-дорожную сеть, улучшить транспортную доступность округа и обеспечить бесперебойное движение поездов Казанского направления МЖД.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.