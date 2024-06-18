В Подольске временно закрыли мост через Пахру в районе деревни Кутьино

Движение на участке дороги Кутьино-Дубровицы вблизи моста через реку Пахру в Подольске временно закрыто в связи с размытием грунта, сообщается на сайте администрации городского округа Подольск.

На данный момент там работают оперативные службы.

Запущен альтернативный автобусный маршрут через Щапово.

Организовано 4 рейса: в 7:30 и в 10:30 из Кутьино в Дубровицы, в 15:30 и в 18:30 из Дубровиц в Кутьино.

Дополнительные рейсы будут проработаны в зависимости от загруженности.