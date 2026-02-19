В Подольске в текущем году отремонтируют 32 километра дорог

В Подольске с приходом тепла отремонтируют 32 километра дорог местного значения. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«На четверть увеличили количество адресов, которые приведем в порядок. В план вошли улицы Малая Зеленовская, Соколова, Мраморная, Ульяновых, Филиппова, Парадный и Нефтебазовский проезды. В микрорайоне Климовск обновим Бережковский проезд, улицу 8 Марта, переулок Южный и другие участки. Значительный объем работ проведем и в сельских населенных пунктах, в том числе на подъездах к участкам многодетных семей», — сказал Артамонов.

Он добавил, что поставил цель сделать дороги безопасными и качественными. Поэтому на первом месте технология, в округе начнут активно применять современный метод холодного ресайклинга. Специальная техника сначала будет фрезеровать старое изношенное покрытие и измельчать его. Затем материал смешают с цементом, водой, битумной эмульсией и щебнем. Полученную смесь уложат как новое прочное основание дороги. Сверху сформируют финишный слой из асфальта или щебня. В результате получится монолитная конструкция без швов и слабых мест, устойчивая к нагрузкам и морозам.

Такой подход дает множество преимуществ. Используя уже имеющееся покрытие не нужно тратить средства на его вывоз и закупку лишних материалов. Переработка материалов на месте уменьшит количество отходов и нагрузку на полигоны, поможет избежать пыли и грязи при перевозке грунта.

Работы будем вестись поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для подольчан. При этом власти заранее опубликуют график по каждой локации с указанием даты начала и ориентировочных сроков завершения работ. Это позволит людям планировать свои маршруты относительно ограничений по движению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.