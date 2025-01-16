В Подольске улучшили работу светофоров на трех перекрестках

В Подольске оптимизировали работу светофоров на трех ключевых перекрестках для повышения безопасности и удобства участников дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На пересечении улиц Кирова, Высотная и Парковая, а также на пересечении проспекта Юных Ленинцев с улицей Быковская и проспекта Ленина с улицей Павлика Морозова пропускная способность увеличилась на 10%. Это стало возможным благодаря оптимизации фаз светофоров.

Такие меры способствуют снижению пробок и более быстрому проезду через эти участки, что особенно важно в часы пик и в условиях интенсивного городского движения.

На улице Большой Зеленовской установили звуковой сигнал для светофоров, что значительно облегчит ориентацию слабовидящим пешеходам.

Планы по улучшению работы светофоров в Подольске на этом не останавливаются. В дальнейшем специалисты намерены продолжать работу по модернизации и адаптации системы управления дорожным движением. В зависимости от потребностей и сезонных изменений, будут вноситься дополнительные корректировки, чтобы движение по улицам городского округа оставалось удобным и безопасным для всех его жителей и гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.