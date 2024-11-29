В Подольске оштрафован владелец грузовика за незаконный сброс мусора

В Подольске для борьбы с незаконным сбросом мусора используют видеокамеры системы «Безопасный регион». В ноябре на улице Курчатов, 11/12, у контейнеров в поле зрения видеокамеры попал один грузовик. На владельца выписали штраф, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее жители близлежащих домов сообщили в МИМП, что 23 ноября на контейнерную площадку во дворе сбросили мусор, а затем его подожгли. Ситуация усугублялась тем, что рядом находится детский сад.

Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области позаботилось о том, чтобы установить камеры на тех площадках, где чаще всего происходит незаконный сброс мусора. Камеры фиксируют госномер автомобиля, на котором привозят мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывают штраф. Оформление проходит по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Жителям региона нужно утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают. Для этого требуется заключить договор на вывоз бытовых отходов. Сэкономить на оплате услуг вывоза мусора серым возчикам не получится. В округе на площадках для сбора мусора уже работают 17 камер видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион». До конца текущего года установят еще 30 камер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.