В Подмосковье запустили еще четыре ЭЗС

Министерство энергетики Московской области продолжает проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье. В рамках расширения сети ЭЗС «Заряди авто» запущены в эксплуатацию еще четыре электрозарядных станций, сообщает пресс-служба ведомства.

Они расположены на территории магазинов розничной сети «Глобус» в Московской области. Установленные ЭЗС находятся по адресам: г. о. Электросталь, пос. Случайный, тер. Массив 1, стр. 2, «Глобус Электросталь»; г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1, «Глобус Королев»; г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Молодежная, д. 11, «Глобус Климовск»; г. Пушкино, Красноармейское шоссе, вл. 105, «Глобус Пушкино».

Мощность станции составляет 150 кВт, все они имеют три коннектора 2xGB/T + CCS Combo2, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме.

Мероприятия по установке ЭЗС выполняются в рамках реализации распоряжения правительства РФ об утверждении «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуется с 2016 года.

Развитие электротранспортной инфраструктуры является приоритетным направлением деятельности правительства региона, ведь год от года в Подмосковье наблюдается увеличение спроса на электромобили.

«Во всем мире последние несколько лет производство и продажа электромобилей растут. Россия в целом и наш регион в частности не являются исключениями. Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зеленый» вид транспорта. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья. Уже сегодня рассматриваем развитие электротранспорта не только как работу власти в содействии открытия заправок, но и как целостную систему, в которую вовлечены автосалоны, станции технического обслуживания, индустрия гостеприимства», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.