В Подмосковье за неделю отремонтировали неровности в 8 округах

Дорожные службы за неделю восстановили искусственные неровности на девяти участках региональных дорог в восьми округах Подмосковья. Работы провели в местах с интенсивным пешеходным движением, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора регулярно обследуют региональные трассы и элементы дорожной инфраструктуры, после чего оперативно устраняют выявленные дефекты. На прошлой неделе дорожники отремонтировали поврежденные искусственные неровности на девяти участках.

Работы прошли на улице Наркомвод в Жуковском, улице Крыловской в микрорайоне Клязьма в Пушкине, улице Чехова в Чехове, улице Колхозной в Ступине и улице Мира в Луховицах. Также неровности восстановили на улице Центральной в поселке совхоза Буденновец Дмитровского округа, на улице Советской в селе Коробчеево в округе Коломна и в Богородском округе — на улице Советской Конституции в Ногинске и улице Карла Маркса в деревне Белая.

В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливают на участках, где необходимо снизить скорость движения транспорта. В первую очередь это зоны рядом с пешеходными переходами, образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.