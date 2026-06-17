В Подмосковье за неделю отремонтировали 10 лежачих полицейских

Дорожные службы за неделю привели в порядок десять искусственных неровностей на региональных трассах в восьми округах Подмосковья. Работы выполнили в рамках летнего содержания дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом с социально значимыми объектами и на потенциально опасных участках. В частности, они необходимы на нерегулируемых перекрестках и в местах, где водители регулярно превышают скоростной режим.

За неделю «лежачие полицейские» привели в нормативное состояние на улице Московской во Фрязине, на улице Октябрьской в Пушкино, на улице Кирова в Красногорске, на улице Стеклозаводской в Солнечногорске, на улице Астахова в Коломне, а также на улицах Высотной и Академика Доллежаля в Подольске.

Кроме того, работы провели на улице Лермонтова в селе Ершово Одинцовского округа, в Балашихе — на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный и на Носовихинском шоссе в деревне Черное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.