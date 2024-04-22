В Подмосковье за неделю оптимизировали работу двух светофоров

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работу по оптимизации движения за счет корректировки режимов светофоров. За прошедшую неделю изменили режим работы двух светофорных объектов в Истре и Одинцове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Истре сделали возможным одновременный выезд с Чеховского переулка направо и налево на ул. Первомайскую и организовали отдельную фазу для пешеходов. В п. Баковка Одинцовского округа на светофоре увеличили время поворота с Минского на Буденовское шоссе.

Также в ведомстве добавили, что в феврале в качестве эксперимента был установлен новый светофорный объект с поворотной стрелкой на пересечении Новомытищинского проспекта и ул. Мира в г. Мытищи. На этом светофоре можно управлять настройками яркости световых сигналов, обратным отсчетом времени. Поворотная секция светофора оборудована красным и зеленым кругами, где отображается обратная индикация, которая показывает «время» проезда или ожидания поворота. За два месяца работы нового светофора на перекрестке снизилось число нарушений.

Работа по корректировке режима работы светофорных объектов в Московской области продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.