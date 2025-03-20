В Подмосковье выявили порядка 900 нарушителей правил перехода через ж/д пути

С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области зафиксировали порядка 900 нарушителей правил перехода через ж/д пути. Больше всего нарушений было выявлено на так называемых «опасных тропах», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Нарушители выявлены в ходе профилактических рейдов на станциях и пешеходных переходах. Более 1,4 тыс. профилактических мероприятий с начала года провели сотрудники транспортной полиции совместно с представителями администраций округов, административной пассажирской инспекции Подмосковья, ж/д перевозчиков и волонтеров.

Кроме того, нарушителей фиксируют с помощью более 140 специальных камер у пешеходных переходов. Больше всего камер установлено в Одинцовском городском округе. Система не просто фиксирует нарушение правил перехода, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Чтобы повысить безопасность на ж/д инфраструктуре Подмосковья специалисты обустраивают металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, ограждения типа «змейка» перед переходами. Также в области строят надземные пешеходные переходы.

Минтранс Подмосковья призывает не пользоваться «опасными тропами» и переходить пути по оборудованным переходам на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.