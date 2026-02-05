В Подмосковье ввели 14 новых автобусных маршрутов за 2025 год

В соответствии с обращениями жителей в 2025 году в Подмосковье изменили 130 схем движения автобусов и запустили 14 новых маршрутов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Мы провели масштабную работу по оптимизации маршрутов. Это результат прямого внимания к запросам жителей. Мы внесли изменения в 130 схем движения маршрутов, запустили 14 новых маршрутов по запросам и наказам жителей. Увеличили выпуск (транспортных средств — ред.) на 127 маршрутах, а также изменили класс автобусов на 38 маршрутах», — сказал Сибатулин.

По его словам, по результатам данной работы удалось повысить качество обслуживания пассажиров во всех муниципалитетах.

Министр также добавил, что в 2025 году на региональных дорогах обустроили 62 остановочных пункта, а на муниципальных — 30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что тема общественного транспорта является актуальной для Подмосковья. Регион старается делать удобное транспортное сообщение с МЦД.

«Мы реализуем совместную программу с Москвой, начали с Химок. Все маршруты от подмосковного города в Москву мы усиливаем „Мосгортрансом“. Это большая программа сотрудничества, партнерства. Мы понимаем, что в новых микрорайонах необходимо усиливать маршруты и ставить автобусы большого класса. Это удобно, потому что ты сидишь, потому что тебе комфортно пользоваться общественным транспортом. Мы стараемся делать удобные транспортные сообщения с МЦД, с пригородным железнодорожным транспортом», — сказал губернатор.

