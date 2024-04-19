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В Подмосковье водители авто не пристегнулись более 70 тыс раз в 2024 г

По итогам I квартала в Московской области зафиксировали более 71,4 тыс. случаев с непристегнутыми ремнями безопасности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автоматическая фиксация непристегнутого ремня — это работа, направленная на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями.

«В январе зафиксировано чуть более 14 тыс. случаев, в феврале — свыше 19,7 тыс., а вот на март нарушений пришлось больше всего — водители не пристегнулись более 37,5 тыс. раз», — пояснили в ведомстве.

На дорогах Подмосковья работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации, более трети из которых имеет техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя. При фиксации непристегнутого ремня штрафы получают собственники транспортных средств в размере 1 тыс. рублей.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пассажиров ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристегиваться.

По данным ВОЗ, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.