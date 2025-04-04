В Подмосковье в этом году будут работать 36 сезонных маршрутов

В новом дачном сезоне в Подмосковье начнут работать 36 автобусных маршрутов до СНТ. Автобусы будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садовых товариществ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ежегодно в апреле–мае запускаем сезонные маршруты до СНТ совместно с «Мострансавто». Первый «дачный» маршрут № 6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля выйдут еще 19 маршрутов, остальные — начнут работу в мае. Сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые проработают до 4 ноября», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для комфорта пассажиров расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов. Они будут курсировать по сезонным маршрутам, в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, а некоторые и ежедневно. В перевозках задействуют автобусы большого, среднего и малого классов.

32 из указанных маршрутов работают по регулируемым тарифам с мерами социальной поддержки некоторых категорий пассажиров — они могут фиксировать проезд социальными картами жителя Московской области и москвича.

Оплатить проезд пассажиры могут банковскими, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

С перечнем маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.