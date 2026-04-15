В Подмосковье утром 15 апреля загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 15 апреля оценивается в 5 баллов. Движение затруднено на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, затруднения зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

В министерстве рекомендовали водителям быть особенно внимательными из-за дождя, который наблюдается в регионе. Автомобилистам советуют не отвлекаться на телефонные звонки, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.