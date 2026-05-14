В Подмосковье утром 14 мая пробки достигли 5 баллов

сегодня в 11:11

Загруженность дорог Московской области утром 14 мая составила 5 баллов. В регионе зафиксировано более 1,14 млн автомобилей, что на 9,5% превышает средние показатели прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта в Подмосковье можно найти в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.