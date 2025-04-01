В Подмосковье установят 9 «змеек» на ж/д переходах до конца года

В этом году в Московской области планируется обустроить 9 специальных ограждений типа «змейка». Они будут оборудованы на пешеходных переходах вблизи ж/д станций в Наро-Фоминске, Щелкове, Ступине, Можайске, Воскресенске, Пушкино, Кашире и Коломне, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Коломне специалисты уже оборудовали «змейку» вблизи станции Щурово.

Установка данного типа ограждений позволяет снизить число смертельных случаев на оборудованных железнодорожных переходах. Сейчас в Подмосковье оборудовано более 50 «змеек».

Кроме того, в рамках комплексных мер на пешеходных переходах также проходят профилактические мероприятия и устанавливают специальные камеры, фиксирующие нарушения правил перехода.

Также в Подмосковье ведется строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, а также установка информационных стендов на станциях и платформах.

Отметим, что несмотря на все проведенные мероприятия, число погибших на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года в Подмосковье зафиксировано 47 смертельных случаев на железной дороге: 24 случая — на несанкционированных переходах, 8 — на ж/д станциях и 15 — при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.