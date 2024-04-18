В Подмосковье установили камеры, фиксирующие нарушения правил через ж/д переходы

В Подмосковье продолжают реализовывать комплекс мер по обеспечению безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. С начала года на трех железнодорожных станциях оборудовали специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Камеры появились на станциях Загорянская в Щелкове, Хорошево в Коломне и на перегоне Шереметьево — Лобня. Сейчас в регионе установлено 119 таких камер.

С начала года с помощью камер зафиксировали более 90 нарушений правил перехода. Благодаря их установке удалось снизить на 50% количество нарушений на железнодорожной инфраструктуре.

Система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Также для реализации комплекса мер по безопасности в регионе на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям и проводят профилактические рейды.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила: переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.