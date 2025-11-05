В Подмосковье установили более ста быстрых ЭЗС с начала года

130 новых быстрых ЭЗС заработали в этом году в Подмосковье, которые заявили инвесторы на получение субсидии в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Один из важных стимулов развития сети ЭЗС — пилотный проект «Электромобиль и водородный автомобиль» — завершился в 2024 году. Благодаря ему с 2022 года в регионе появилось 277 быстрых зарядных станций. Инвесторы смогли вернуть 610 млн рублей, вложенных в строительство зарядной инфраструктуры», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В этом году программу субсидирования ведет Минпромторг России. В новой версии документа увеличен размер компенсации, которую получает инвестор, добавлена возможность строить группу ЭЗС, изменились условия оформления, управления и контроля.

В начале 2025-го предполагалось больше зарядных станций. Но план на год изменился из-за сроков проработки программы господдержки федеральным министерством. На данный момент заявку на возмещение части средств на приобретение оборудования и техприсоединение подано по 130 «быстрых» ЭЗС, заработавших в этом году. Остальные станции будут сданы в 2026 году и будут претендовать на субсидию следующего года.

На сегодня на территории Подмосковья насчитывается около 900 зарядных станций, из которых более половины — 452 штук — «быстрые» ЭЗС мощностью от 60 до 342 кВт. До конца 2025 года общее количество зарядных станций на территории региона планируется увеличить до тысячи единиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.