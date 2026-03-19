В Подмосковье установили 2,6 тыс знаков у пешеходных переходов

На региональных дорогах Подмосковья с начала года установили 2,6 тыс знаков ограничения скорости на подъездах к пешеходным переходам в 43 округах. Работы провели для снижения аварийности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора оборудовали подъезды к 1,3 тыс переходов, расположенных вне населенных пунктов. Всего установлено 2,6 тыс знаков с ограничением скорости 50 и 70 км/ч. В ведомстве отмечают, что такие меры позволяют водителям заранее снижать скорость и своевременно реагировать на появление пешеходов.

«Когда водитель заблаговременно снижает скорость при подъезде к переходу, это позволяет своевременно среагировать на появление пешехода. Мы уже отметили позитивный эффект от данных мер в марте за счет снижения ДТП на переходах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнен в Истре, Дмитровском и Домодедове, Солнечногорске, Клину, Одинцовском, Ступине и Коломне. Знаки установили, в частности, в Домодедове на Каширском шоссе от остановки «Магазин Дачник» до остановки «Бугорок», в Сергиево-Посадском округе между селом Мишутино и деревней Веригино, а также в Клину на дороге между селами Спас-Заулок и Воздвиженское и городом Высоковск.

Новые знаки появились в Шатуре на участке Егорьевского шоссе от деревни Алешино до деревни Подлесной, в Орехово-Зуевском округе — от улицы Мира в Ликино-Дулево до деревни Васютино, а также между деревнями Лазарево и Сазоново в Егорьевске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.