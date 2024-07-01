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В Подмосковье усилили работу по контролю за содержанием инфраструктуры на МЖД

В Московской области для обеспечения безопасности и стабильности пассажирских и грузовых перевозок в условиях повышенных температур на железной дороге усилена работа по контролю за содержанием железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, увеличено количество осмотров с целью диагностики состояния пути и контактной сети. В прошедшее воскресенье работники путевого комплекса в режиме пешеходного обхода произвели осмотр более 10 тыс. км пути.

В целях визуального контроля из кабины машиниста электропоезда совершено более 90 рейсов. С помощью диагностических комплексов обследовано 1,5 тыс. км железнодорожной инфраструктуры. При осмотре контактной сети особое внимание уделяется состоянию натяжения электрических проводов и тросов.

Дополнительный инструктаж по ведению поездов в условиях повышенных температур проводится с локомотивными бригадами.

Для обеспечения комфорта пассажиров на вокзалах и ТПУ обеспечивается кондиционирование и проветривание помещений. Для охлаждения воздуха на двух вокзалах (Павелецком и Восточном) работают системы туманообразования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.