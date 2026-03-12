В Подмосковье снизили смертность на железной дороге

В Подмосковье в 2025 году удалось вдвое снизить смертность на железнодорожной инфраструктуре по сравнению с 2019 годом. О мерах профилактики на коллегии Минтранса России сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин принял участие в заседании коллегии Минтранса России под председательством министра транспорта Андрея Никитина. Участники обсудили профилактику непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте. В совещании также участвовали представители Госдумы, Генпрокуратуры, профильных федеральных ведомств, регионов и отраслевых организаций.

По данным Минтранса России, в 2025 году зафиксировано 1537 случаев непроизводственного травматизма — на 10% меньше, чем в 2024 году.

«С одной стороны динамика позитивная, но нельзя забывать, что за каждым из этих несчастных случаев стоят судьбы людей, а иногда и целых семей», — подчеркнул Андрей Никитин.

Около половины происшествий происходит вне границ станций — на перегонах. Если на станциях применяются технические меры защиты, то на участках между ними основной акцент делают на профилактике и разъяснительной работе.

В Подмосковье реализуется комплекс мер по повышению безопасности. Ликвидируются несанкционированные проходы, устанавливаются ограждения и камеры видеонаблюдения, обустраиваются пешеходные переходы и подходы к ним.

«В результате комплексной работы в 2025 году добились снижения смертности в два раза по сравнению с 2019 годом. Наиболее эффективной мерой является обустройство ограждений, в том числе железобетонных — 80–100 метров достаточно, чтобы жители пользовались пешеходными переходами. Сейчас в реализации четыре разноуровневых перехода за счет регионального бюджета. Кроме того, в регионе установлена 211 камера фотовидеофиксации на железнодорожной инфраструктуре», — сообщил Марат Сибатулин.

Заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев отметил, что компания внедряет новые технические решения для формирования культуры безопасности. В частности, на новом подвижном составе исключены выступающие элементы кабины для профилактики зацепинга и электротравматизма, используются системы видеонаблюдения, световые проекции и дополнительные предупредительные знаки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.