По просьбам жителей г. о. Истра с 20 июля на маршруте № 3 «ст. Истра — Большевик» время начала рейса от ст. Истра переносится с 19:40 на 19:50 для синхронизации с движением электропоездов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

С актуальным расписанием движения автобусов пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте «Мострасавто» или воспользоваться виртуальным помощником «Мострансавто» по номеру телефона: 8 (800) 700-31-13.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.