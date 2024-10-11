В Подмосковье рассказали о преимуществах безналичной оплаты проезда в автобусах

Переход на безналичную систему оплаты не только соответствует современным трендам, но и является важным шагом в повышении качества обслуживания и модернизации транспортной инфраструктуры. Отмена оплаты проезда наличным способом признана наиболее значимым событием в сфере общественного транспорта за последние годы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Переход на безналичную систему оплаты — не просто улучшение сервиса для пассажиров, но и значительное повышение экономической и операционной эффективности всей транспортной сети. Безналичные платежи способствуют стабилизации финансовых потоков, что дает возможность своевременно обновлять подвижной состав. Также безналичная оплата проезда позволяет четко отслеживать загруженность маршрутов, планировать «открытие» новых маршрутов, увеличивать транспортную работу и оптимизировать маршрутную сеть», — прокомментировали в «Мострансавто».

Безналичная система оплаты проезда напрямую способствует росту операционных и экономических показателей. Средства идут на зарплаты водителям, слесарям, мойщикам, диспетчерам, что повышает их мотивацию и снижает текучку кадров. С внедрением безналичной оплаты стали возможны значительные инвестиции в инфраструктуру: автовокзалы и автостанции модернизируются с учетом современных стандартов. Безналичная система оплаты способствует снижению случаев безбилетного проезда, а пассажиры избавлены от риска быть оштрафованными в случае проверки.

Специалисты «Мострансавто» регулярно осуществляют контроль за соблюдением водителями должностных инструкций, в том числе правил оплаты проезда, и готовы применять к нарушителям самые серьезные меры воздействия, вплоть до увольнения.

Отзывы и мнения жителей Подмосковья компания принимает по различным каналам коммуникации: по телефону единой линии связи 8 (800) 700-31-13, на странице предприятия в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram или личный кабинет на официальном сайте mostransavto.ru. Кроме того, сейчас в автобусах размещаются стикеры с QR-кодом, ведущим в чат-бот, и пассажир может сообщить о нарушении при оплате наличными средствами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.