В Подмосковье рассказали, как доехать до четырех региональных музеев

Минтранс Подмосковья составил список маршрутов до четырех популярных музеев в Истре, Клину, Зарайске и Серпухове. Для жителей и гостей региона доступно 29 автобусных маршрутов, чтобы комфортно добраться до этих культурных достопримечательностей, сообщает пресс-служба ведомства.

Музей «Новый Иерусалим» в Истре представляет собой крупнейший выставочный комплекс Подмосковья. Воспользовавшись автобусами маршрутов № 32 («станция Истра — Лечищево — Рождествено») или № 33 («станция Истра — Лыщево»), от ж/д станции Истра вы сможете доехать до остановки «Музей».

К Дому-музею П. И. Чайковского в Клину курсирует 13 маршрутов. Посадка и высадка пассажиров осуществляются на остановках «Больница (ЦРБ)» и «Сквер Чайковского», находящихся неподалёку от музея. Помимо экскурсий, посетители могут насладиться музыкальными концертами в концертно-выставочном зале комплекса.

Для тех, кто хочет погрузиться в историю, отличным выбором станет посещение Зарайского кремля — главной достопримечательности Зарайска. Кремль расположен недалеко от автовокзала, где находится остановка «Автовокзал Зарайск». Эта остановка обслуживается 13 маршрутами, включая автобус № 330, который отправляется от станции метро «Котельники».

Замыкает список — Серпуховской историко-художественный музей. Остановка «Музей», расположенная рядом с ним, обслуживает автобусный маршрут № 20, отправляющийся от железнодорожной станции Серпухов.

Со списком автобусных маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.