В Подмосковье провели противогололедную обработку 27 тыс км дорог за выходные

В минувшие выходные в связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и понижением температуры до минусовых значений дорожные службы Московской области провели противогололедную обработку и очистку от снега 27 тыс. км дорожной сети, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Работы по обеспечению безопасного проезда и прохода на муниципальных и региональных дорогах, тротуарах и посадочных площадках продолжаются. Сегодня ночью дорожники провели противогололедную обработку и очистку от снега более 6 тысяч км — были задействованы 250 комбинированных дорожных машин», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что зимой дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации и принимают необходимые меры по своевременной противогололедной обработке и уборке дорожной сети от снега. В первую очередь работы проводятся на трассах с высокоинтенсивным движением и опасных участках дорог — путепроводах, мостах, съездах.

В ближайшие дни в Московском регионе прогнозируется температура от -7 до 0 градусов. Осадки возможны в середине недели. На дорогах вечером и утром может образовываться гололедица. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов не выезжать на летней резине, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.