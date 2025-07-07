В Раменском завершились состязания юниорок VI летней спартакиады по водному поло

Команды юниорок определили победителя соревнований по водному поло в рамках VI летней спартакиады молодежи. Первое место заняла сборная ХМАО, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на турнире представляли 15 спортсменок: Ульяна Аленина, Алина Ахмедова, Инна Ахмедова, Татьяна Боровкова, Александра Доломанова, Полина Иванова, Софья Иванова, Дарья Косолапова, Елизавета Куличихина, Анна Литвинова, Кира Писарькова, Дарья Синицына, Елизавета Тонких, Полина Усолкина и Илюзя Хайруллина. В состязаниях участвовали 120 спортсменок из восьми регионов России.

За выход в финал юниорки Московской области боролись с командой ХМАО. Игра завершилась со счетом 15:7 в пользу гостей. В рамках группового этапа соревнований представительницы региона сыграли с командами ХМАО, Санкт-Петербурга и Челябинской области. В четвертьфинале подмосковные спортсменки обыграли сборную Москвы со счетом 14:13.

В матче за третье место сборная Подмосковья уступила соперницам из Ленинградской области со счетом 9:11. Серебряные медали спартакиады у ватерполисток Нижегородской области, которые в противостоянии за титул чемпиона уступили соперницам из ХМАО со счетом 14:13.

С 8 июля в Раменском стартуют соревнования юношеских команд. Они продлятся до 17 июля. В рамках спартакиады молодежи с 23 по 27 июля в многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе «Борисоглебский» состоится турнир по вольной борьбе, а спустя месяц, с 22 по 25 августа, там же пройдут соревнования по айкидо.

С 22 по 28 июля в городском округе Химки в учебно-спортивном центре «Планерная» сыграют бейсболисты, а с 31 июля по 4 августа лучшие спортсмены-гребцы будут соревноваться в п. Богородское Сергиево-Посадского городского округа в дисциплине гребной слалом.

Завершится серия спортивных мероприятий в Подмосковье турниром по гольфу с 11 по 16 августа, который пройдет в Дмитровском городском округе на территории гольф-клуба «Форест Хиллс».

Московскую область в финальных соревнованиях спартакиады представляют более 600 спортсменов в 45 видах спорта.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.