В Подмосковье провели почти 2 тыс открытых уроков по безопасности на ж/д

В Московской области в рамках комплекса мер по снижению смертности на железной дороге специалисты продолжают проводить в образовательных учреждениях открытые уроки по безопасности. С начала года в региональных школах прошло порядка 2 тыс. открытых лекций, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Особое внимание уделяется теме «зацепинга», который все чаще становится причиной несчастных случаев — травм и гибели подростков.

В ходе мероприятий сотрудники администраций округов вместе с представителями Минтранса Подмосковья, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полиции рассказывают правила безопасного нахождения на объектах ж/д инфраструктуры и отвечают на все интересующие вопросы учеников.

В преддверии весенних каникул родителям напомнили о необходимости проведения бесед с детьми о правилах безопасности на железной дороге.

Стоить регулярно напоминать детям, что нельзя отвлекаться на телефон, слушать музыку в наушниках, находясь рядом с ж/д путями. Следует ожидать поезд, стоя на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться только оборудованными пешеходными переходами на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что не приближается поезд. Также подросткам необходимо рассказывать об опасности зацепинга, что это не только правонарушение, но и смертельное «развлечение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.