сегодня в 15:53

В Подмосковье провели акцию по соблюдению ПДД пешеходами

Голицынский филиал Государственной компании «Автодор» совместно с Госавтоинспекцией по Московской области и ООО «Единый оператор» провели акцию по раздаче листовок и светоотражающих повязок на одном из участков ЦКАД. Ее главная цель — напомнить водителям о правилах поведения на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Листовки содержат информацию о важности соблюдения ПДД на скоростной дороге, действиях при поломке автомобиля, запрете остановки на магистрали, а также расположении ближайших зон отдыха и АЗС.

Берегите себя и не рискуйте здоровьем и жизнями других участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.