В Подмосковье пройдет конкурс по ПДД «Дорожная грамматика летних дорог детства»

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной с 18 июня по 18 августа 2024 г. проведет V Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика летних дорог детства», направленный на профилактику ДТП в летний период, сообщает пресс-служба фонда.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 6 до 16 лет. Ребятам предлагается создать фото- или видеоработы на тему правильного поведения детей на улице летом, когда появляется возможность кататься по улицам на велосипеде, роликах, скейтборде, самокате и т. д.

Необходимо, чтобы в фото- или видеоработах было отображено правильное передвижение детей на дорогах в летний период и идеи, предложения ребенка по созданию безопасных дорог. Работа может быть создана самим ребенком или с помощью взрослого.

Задачи конкурса: активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности летом; приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах; привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма в летний период; развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах летом; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах в летний период; пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; развитие творческих способностей детей.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: dor.grammatika@fond-edykina.ru. Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте.

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