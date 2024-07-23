В Подмосковье продолжают ремонт дорог по выбору жителей

В Московской области продолжается ремонт покрытия дорог, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале «Добродел». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы по замене более 12 км покрытия идут на трех региональных участках: в Луховицах, Солнечногорске и Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники заменили свыше 230 км покрытия на 173 дорогах, которые были выбраны жителями Подмосковья. Из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 29 региональных участков общей протяженностью 117 км. Сейчас наибольший объем работ проводят в Луховицах, где планируют уложить свыше 7 км нового покрытия на участке от деревни Лесное в сторону поселка Белоомут», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее в Луховицах завершили ремонт более 18 км дорог, выбранных жителями, — это участки от остановки «Лесная» до Дединовской переправы на правом берегу и от поселка Каданок до улицы Большой Огаревской в поселке Белоомут.

В Солнечногорске дорожные службы приступили к фрезерованию 3,5 км старого покрытия на участке от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе. Ежедневно этой дорогой пользуется больше 11 тыс. автомобилистов по пути к школам, домам культуры и музею ретро автомобилей, научно-исследовательскому центру, автовокзалу, городской больнице и детской поликлинике, а также до федеральной трассы, связывающей их с многочисленными населенными пунктами.

А в Волоколамском округе приступили к замене 2 км дорожной одежды на центральной улице в деревне Курьяново — дорога связывает близлежащие населенные пункты с трассой М-9 Балтия и обеспечивает подъезд к местному музею и дому культуры, школе и детскому саду, почте, мемориалу Великой Отечественной войны.

Всего по выбору жителей к осени в Московской области отремонтируют более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 350 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.