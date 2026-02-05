В Подмосковье продолжают модернизировать транспортно-пересадочные узлы МЦД

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в 2026 году планируется приступить к реализации проектов транспортно-пересадочных узлов на МЦД в регионе.

«У нас сформирована и подготовлена программа по 18 первоочередным станциям. На первом этапе у нас планируется шесть станций: Лобня, Нахабино, Опалиха, Подольск, Лесной Городок и Железнодорожная. В настоящее время уже заключено два контракта на проектирование и строительство транспортно-пересадочных узлов в Подольске и Лесном Городке», — сообщил Сибатулин.

Он уточнил, что во второй этап войдут еще 6 станций: Долгопрудная, Монумент, Одинцово, Люберцы-1, Апрелевка и Ольгино. В третий: Ипподром, Новодачная, Баковка, Пенягино, Южная Битца и Победа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.

