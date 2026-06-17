В Подмосковье построили тротуар и возводят еще 11

Строительство новых тротуаров продолжается на региональных дорогах Подмосковья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Один объект уже завершен в округе Чехов, еще 11 участков обустраивают в семи муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники построили тротуар протяженностью 850 метров в деревне Красные Орлы муниципального округа Чехов. Сейчас работы идут более чем на 7,4 км в Богородском, Волоколамском, Красногорске, Одинцовском, Павлово-Посадском, Солнечногорске и Ступине. Тротуары оборудуют пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой для удобства и безопасности пешеходов.

В Электроуглях новый тротуар появится на улице Железнодорожной. В селе Шугарово округа Ступино работы ведутся на улице Шоссейной — пешеходная дорожка обеспечит подход к почтовому отделению, аптеке и магазинам. В Павлово-Посадском округе тротуар обустраивают на подходе к психиатрической больнице № 3 имени Т. Б. Дмитриевской в деревне Андреево.

В Красногорске в селе Петрово-Дальнее устраивают корыто тротуара на участке между остановками «Институт имени Мечникова» и «Фармацевтический завод». В поселке Летний Отдых Одинцовского округа тротуар построят на Звенигородской улице между Первомайской и Октябрьской.

До конца 2026 года вдоль региональных дорог в 32 округах Подмосковья планируют построить 105 тротуаров общей протяженностью 68 км. Актуальная информация о дорогах и транспорте региона размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.