Более 8,4 тыс единиц общественного транспорта подготовят к лету в Подмосковье

В Московской области проводят подготовку общественного транспорта к весенне-летнему сезону. В этом году весенний осмотр пройдут свыше 8,4 тыс. единиц общественного транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье полным ходом идет ежегодная подготовка общественного транспорта к летнему сезону. В этом году специалисты проведут осмотр более 8,4 тыс. транспортных средств. Так, будут проверены более 8 тыс. автобусов всех классов, из них свыше 5 тыс. — автобусы Мострансавто и более 480 электропоездов. Работы по сезонной подготовке начались в апреле и завершатся в мае. Отмечу, что особое внимание в ходе подготовки уделяют системам, которые обеспечивают безопасность пассажиров. Так же в рамках подготовки проводятся дополнительные инструктажи для водителей автобусов и машинистов электропоездов», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и проводят обслуживание систем кондиционирования. Проходит проверку электрооборудование, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Повышенное внимание уделяют тормозной и пневматической системам автобусов, т. к. они испытывают высокие температурные нагрузки в жаркую погоду. Также проверяют работу подъемников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости проводят ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов.

В ходе осмотра электропоездов специалистами ЦППК и МЖД проверяется состояние колесных пар, автосцепок и электрооборудования поездов. Вентиляционные и климатические установки переводятся на летний режим работы, и происходит замена ламп в системах обеззараживания воздуха. Ремонтный персонал диагностирует работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров. Также приведут в порядок фасады вокзалов и билетных касс, платформы. После сезона зимней непогоды очистят турникетные павильоны, ограждения, стенды визуальной информации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.