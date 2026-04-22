В Подмосковье пассажиры ЦППК увеличили провоз велосипедов

Пассажиры ЦППК с начала весны перевезли более 31,5 тыс. велосипедов, что на 5% больше, чем годом ранее. Рост связан с теплым мартом и развитием велоинфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала весны пассажиры перевезли в пригородных поездах более 31,5 тыс. велосипедов — на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте показатель превысил 17 тыс., что почти на 1,5 тыс. больше прошлогоднего уровня. За неполный апрель зафиксировано свыше 14 тыс. перевозок — на уровне апреля 2025 года.

Наиболее востребованными направлениями остаются Ярославское, Казанское и Савеловское. С начала сезона по Ярославскому и Казанскому направлениям перевезено по 6–7 тыс. велосипедов, по Савеловскому — около 4 тыс.

«Теплый март привел к росту перевозок велосипедов весной. Еще один важный фактор — наличие велоинфраструктуры, что также влияет на статистику по направлениям. На Савеловском направлении рост оказался выше среднего и составил 11%. Мы связываем это с популярностью маршрута Вело1 протяженностью 56 км вдоль канала имени Москвы», — отметила директор по тарифам и маркетингу ЦППК Марина Щагина.

По ее словам, удобнее всего добраться до велодорожки от станций Яхрома и Большая Волга. Компания поддерживает велодвижение и развивает возможности для поездок с велосипедами.

Провозить велосипеды можно в тамбурах или на специальных креплениях в головных вагонах. Бесплатный провоз действует в непиковые часы — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. В часы пик тариф составляет 60 рублей на расстояние до 100 км и 120 рублей — на более дальние поездки. В границах МЦД провоз остается бесплатным в любое время.

Для поездки необходимо оформить билет в кассе или терминале, при бесплатном провозе указывается нулевая стоимость. Для регулярных поездок доступна услуга «Велоопция» с ежемесячной доплатой от 200 до 300 рублей в зависимости от типа абонемента.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в городском округе Дзержинский по просьбам жителей построили велотрассу. Люди позитивно восприняли ее появление. Глава региона призвал и дальше быть внимательными к желаниям горожан.

«Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», — заявил Воробьев.