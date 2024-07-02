В Подмосковье пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в поездах 6–7 июля

В субботу (6 июля с 18:00 — 23:59) и воскресенье (7 июля с 00:01 — 12:00) для удобства участников ночного велофестиваль во всех поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании будет разрешен бесплатный провоз велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковье со ссылкой на МТППК.

Для прохода через турникет пассажиру с велосипедом достаточно будет обычного билета. В 2024 году Московский ночной велофестиваль привлечет порядка 20 тыс. любителей здорового образа жизни и экологичного транспорта.

Заезд начнется 6 июля в 21:00 с организацией зоны старта на Суворовской площади и зоны финиша на Лужнецкой набережной.

В ведомстве напомнили, что в остальные дни пассажиры МТППК также могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Для прохода через турникет в эти часы пассажиру с велосипедом достаточно обычного билета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.