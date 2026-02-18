В Подмосковье ожидается метель и ухудшение дорожных условий 19 февраля

В ночь на 19 февраля в Московской области прогнозируется сильный снегопад, усиление ветра и ухудшение видимости на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь на 19 февраля в Подмосковье ожидается сильный снегопад и усиление ветра. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы, сложные погодные условия сохранятся в течение суток. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили, что в метель видимость ухудшается, а риск ДТП возрастает. Жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а водителям грузовиков — учитывать погодные условия и не перегружать автомобили.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что Мосавтодор организовал дежурство около 600 единиц спецтехники и 1 200 дорожников для уборки снега и обработки дорог против скользкости. Особое внимание уделят обеспечению проезда общественного транспорта.

В ведомстве напомнили, что перед поездкой необходимо проверить техническое состояние автомобиля, планировать маршрут с учетом увеличения времени в пути, соблюдать осторожность за рулем, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а также перекрывать проезд уборочной технике.

Пешеходам советуют минимизировать пребывание на улице, переходить дорогу только по переходам и использовать световозвращатели. В случае ЧС, поломки или ДТП необходимо покинуть проезжую часть и обратиться за помощью по телефону 112.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в MAX.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.