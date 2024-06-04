В Подмосковье отремонтировали 75 дорог по просьбе жителей региона

В Московской области продолжается ремонт покрытия на дорогах, в том числе на тех, которые были выбраны жителями путем голосования на портале «Добродел». Покрытие обновили на 63 муниципальных дорогах и 12 региональных дорогах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ремонтный сезон в самом разгаре, дорожники завершили укладку порядка 100 км нового покрытия на 75 дорогах в 32 городских округах — их включили в программу ремонта по результатам голосования жителей Подмосковья. Специалисты продолжают ремонт покрытия в рамках нацпроекта БКД на еще 12 региональных дорогах, выбранных на Доброделе.

Среди уже отремонтированных региональных дорог: участки от деревни Леоново до поворота на село Конобеево, у деревни Бессоново, от деревни Городище до трассы А-108 вблизи деревни Муромцево в Воскресенском округе; в Егорьевске работы завершены на участке от деревни Большое Гридино до Деревни Коврево; в Коломне — на подъезде к деревне Редькино; в Орехово-Зуевском — от деревни Гридино до поворота на деревню Абрамовка; а также г. Оболенске г. о. Серпухова на улице Объездной и Осеннем бульваре.

Кроме этого более 12 км нового асфальтобетонного покрытия дорожные службы обновили в Можайском округе на участке от деревни Ваулино до поворота на село Шохово.

Ежегодно программа ремонта формируется с учетом мнения жителей региона — не менее 25% от общей программы составляют дороги, набравшее наибольшее число голосов в ходе проведенного голосования на Доброделе.

Всего по выбору жителей к осени в МО отремонтируют более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяжённостью свыше 350 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.